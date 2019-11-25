Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах. В минувшую субботу его приняли обе палаты парламента страны. Данный документ отменяет итоги выборов 20 октября, на которых победу одержал Эво Моралес, а также устанавливает сроки и порядок проведения новых всеобщих выборов.

Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах. В минувшую субботу его приняли обе палаты парламента страны.Данный документ отменяет итоги выборов 20 октября, на которых победу одержал Эво Моралес, а также устанавливает сроки и порядок проведения новых всеобщих выборов."Из-за этого закона мы вышли на улицы, чтобы мирно выразить протест против манипуляций прежнего правительства", — заявила Аньес, слова которой приводит РИА Новости.Согласно подписанному закону, всеобщие выборы в Боливии должны пройти не позднее 12 апреля будущего года. Людям, ранее занимавшим выборную должность два срока подряд, выставлять свои кандидатуры запрещено. Таким образом, участие Моралеса в предстоящих выборах невозможно.