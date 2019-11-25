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<a href="https://33live.ru/novosti/25-11-2019-anna-semenovich-o-romane-so-zvezdoj-doma-2.html" target="_blank">Анна Семенович о романе со звездой Дома-2</a> - Стоило Анне Семенович сообщить некоторые подробности своего романа с неким мужчиной, как репортеры выяснили, что им якобы является бывший участник реалити-шоу Дом-2 Арсений Ефименков. Певица прокомментировала эти данные.