В понедельник, 25 ноября, авиакомпания Finnair отменила рейсы из Москвы в Хельсинки и обратно. Причиной стала забастовка солидарности профсоюза работников аэропортов с почтальонами, уточняет ..

В понедельник, 25 ноября, авиакомпания Finnair отменила рейсы из Москвы в Хельсинки и обратно. Причиной стала забастовка солидарности профсоюза работников аэропортов с почтальонами, уточняет .Напомним, с 11 ноября финские почтальоны отказались выходить на работу. Работники требуют от руководства перевода из одного юридического лица почтовой организации в другое, сообщает телеканал "".К акции протеста также присоединились представители сферы услуг, железнодорожники, энергетики и моряки. В ближайшее время в работе общественного транспорта Хельсинки ожидаются серьезные перебои, передает "".