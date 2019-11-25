Депутат российской Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал профессиональной неотесанностью заявление начальника Генштаба Украины Руслана Хомчака о том, что Крым нужен Москве место для расположения военной базы, которая позволит Москве кошмарить всю Европу и Северную Африку.

Депутат российской Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "профессиональной неотесанностью" заявление начальника Генштаба Украины Руслана Хомчака о том, что Крым нужен Москве не как место отдыха, а как место для расположения военной базы, которая позволит Москве "кошмарить" всю Европу и Северную Африку и господствовать в Средиземном море."Целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу", — заметил Бальбек, слова которого приводит РИА Новости.А каким образом Крым может влиять на стабильность Северной Африки, это для российского депутата вообще загадка.По словам Бальбека, Крым сегодня — это мощный оборонительный рубеж, посредством которого можно контролировать акваторию Черного и Азовского морей."Мы не лезем в Средиземноморье, но и нежеланных гостей оттуда не приветствуем", — подчеркнул парламентарий.В заключение Бальбек посоветовал украинским генералам почаще смотреть карты тактической и стратегической обстановки в мире.