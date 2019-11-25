После ноябрьского дождя в конце минувшей недели Благовещенск превратился в большой каток. Тротуары и автомобильные дороги покрылись льдом.

После ноябрьского дождя в конце минувшей недели Благовещенск превратился в большой каток. Тротуары и автомобильные дороги покрылись льдом.Городские травматологии переполнены, а автовокзалы не работают. Зафиксировано огромное количество ДТП. На трассе под Благовещенском в кювет упал пассажирский автобус. Водитель не справился с управлением из-за гололедицы. Вытащить его смогли военнослужащие только с помощью танка, сообщает телеканал "Россия 24".Коммунальные службы вместе с добровольцами работают круглосуточно. Им помогают курсанты военных училищ — посыпают дороги песком.