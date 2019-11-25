На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским Уралом и московским Спартаком болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда Зенита Артема Дзюбы. Российская премьер-лига начала проверку по факту оскорбительных скандирований.

На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Российская премьер-лига начала проверку по факту оскорбительных скандирований."Лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время РПЛ начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые затем передадут в КДК РФС", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Российской премьер-лиги.Напомним, что ранее Дзюбу оскорбили на матче сборных России и Сан-Марино. РФС пообещал найти виновных и привлечь их к ответственности.Артем Дзюба является воспитанником "Спартака". В свое время он со скандалом ушел из столичного клуба. С тех пор отношения футболиста и части торсиды красно-белых оставляют желать лучшего.