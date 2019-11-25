Телеведущая ответила на вопросы подписчиков в Сторис своего Инстаграма. Ксения Бородина объяснила, почему не участвует в популярных ток-шоу.

Телеведущаяответила на вопросы подписчиков в Сторис своего "Инстаграма". Ксения Бородинаобъяснила, почему не участвует в популярных ток-шоу.Звезда заявила, чтосама отказывается от приглашений, к примеру, к Ксении Собчак или ЛереКудрявцевой. По словам Ксении Бородиной, она не хочет, чтобы ее унижали иоскорбляли.Материал дополняется