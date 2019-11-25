Ольга Бузова умеет удивлять фанатов своими образами. Правда, в этот раз поющая телеведущая поступила весьма опрометчиво и ее уличили в грязной лжи.

Ольга Бузова умеет удивлять фанатов своими образами. Правда, в этот раз поющая телеведущая поступила весьма опрометчиво и ее уличили в грязной лжи.Не секрет, что знаменитости часто занимаются спортом. Вот и Ольга решила поделиться с подписчиками своим хобби. Девушка позировала вместе с доской для серфинга на фоне лазурного побережья. Для водного вида спорта Бузова отказалась от макияжа и заплела волосы в косы.Снимком певица поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Ольга призналась, что очень скучает по летним теплым денькам.Листайте, за окном минусовая температура и снег, но летние фото напоминают мне о незабываемых днях на Бали" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала знаменитость. Текст она сопроводила забавными смайликами – улыбающимися мордашками, солнцем и изображением гребней волн.Впрочем, не все оценили роскошную фигуру певицы. Несмотря на засилье разнообразных восторженных отзывов, нашлись и те, кому не понравилось фото. Злые языки обрушились на Бузову с жесткой критикой, подчеркивая, что на самом деле пятая точка певицы не является плодом усердной работы над собой, а скорее профессиональной деятельностью опытного обработчика.15 Ноя 2019 в 2:32 PST"Жопа какая то очень большая на этих фотках", "А я вижу фш на попке", "Левая ягодичная мышца не работает(((", "Что за уродство?", "Классно жопу себе отфотошопила", "видно фотошоп", "Купальник жопа съела 😁😁😁", " Это фотошоп😂", "********** у тебя жопа выросла", – высказались комментаторы.