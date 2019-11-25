Число пострадавших в результате отравления газом в Нижегородской области выросло до 45. В больницу доставлены 44 школьника и один взрослый. В пресс-службе Министерства здравоохранения ..

Число пострадавших в результате отравления газом в Нижегородской области выросло до 45. В больницу доставлены 44 школьника и один взрослый.В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что жизни и здоровью детей ничто не угрожает. Всех пострадавших уже отпустили домой, передает .Напомним, что 25 ноября недалеко от средней школы в районном центре Вадпроизошел выброс примесей газа. В результате 29 детей и трое учителей были госпитализированы. Состояние десяти учащихся оценивалось как средней степени тяжести, уточняет .