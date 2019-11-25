Гвоздь программы - традиционный парад слингомам и слингопап.

Несколько тысяч человек пришли на МАМАфест - масштабный семейный праздник, площадкой которого стал Дворец творчества юных.Будущие мамы, мамы с малышами и детьми постарше буквально наводнили дворец. Организаторы приготовили интересные занятия для всех - множество творческих мастер-классов для детей разного возраста, познавательные игры, музыкальные занятия, ярмарка. Специально для мам - лекции от педиатра о детском здоровье, круглый стол с уполномоченным по правам ребенка, бесплатные консультации специалистов по грудному вскармливанию и ношению ребенка в слинге. Гвоздь программы - традиционный парад слингомам и слингопап.Елена Логинова, гость фестиваля: «Мы пришли встретиться с друзьями, посмотреть, на что вообще способен Владимир в День матери. И это потрясающе, это просто здорово. Мы танцуем, играем, слушаем лекции и очень радуемся».Дина Захарова, руководитель проектов Центра поддержки «Мамина радость»: «У нас была предварительная регистрация, мы видели, кто зарегистрировался, соответственно видели количество, вынуждены были остановить регистрацию до начала фестиваля, потому что уже не было мест».Екатерина Максимова