В понедельник, 25 ноября, рядом со средней школой в Нижегородской области произошел выброс примесей газа. В результате в больницу с отравлением были доставлены 29 учащихся и трое ..

В понедельник, 25 ноября, рядом со средней школой в Нижегородской области произошел выброс примесей газа. В результате в больницу с отравлением были доставлены 29 учащихся и трое преподавателей.Как сообщает , десять школьников находятся в состоянии средней степени тяжести. Занятия в учебном заведении были прекращены. На месте происшествия работают экстренные службы.