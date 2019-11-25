Будущий 2020 год для Дмитрий Маликова юбилейный втройне. Ему исполнится 50 лет. Приемная дочь от первого брака Ольга Изаксон отпразднует 35-летие, а родной дочери Стефании стукнет 20. Но скоро ли певец станет дедом? Об этом он рассказал корреспонденту Дни.ру за кулисами музыкальной премии Золотой граммофон в Кремле.

Будущий 2020 год для Дмитрий Маликова юбилейный втройне. Ему исполнится 50 лет. Приемная дочь от первого брака Ольга Изаксон отпразднует 35-летие, а родной дочери Стефании стукнет 20. Но скоро ли певец станет дедом? Об этом он рассказал корреспонденту "Дни.ру" за кулисами музыкальной премии "Золотой граммофон" в Кремле."Сейчас дочь поглощена учебой, но периодически знакомит меня с кавалерами, думает о свадьбе, – улыбается Дмитрий Маликов. – Я ничего ей не советую, но надеюсь, что она сделает правильный выбор. Ей нужен человек, который будет ее ценить, любить, разделять интересы, а официальными или нет будут их отношения – не так важно".Правда, соответствовать будущему зятю будет трудно, ведь Стефания проявила себя как дизайнер, блогер, модель, певица. И важно не быть в ее тени, как это часто бывает с мужьями знаменитостей.Дмитрий Маликов на заре карьеры жил с Натальей Ветлицкой. Позже она так вспоминала о тех отношениях: "Я не Димин вариант. Диме нужна была другая женщина, это изначально было понятно. А я один раз дала ему по башке каблуком – такая была огненная. Конечно, за дело дала. Там была железная набойка в каблуке. Короче, он ходил перебинтованный. На этом все кончилось. Его папа понял, что этому союзу не бывать. И я была не готова к семейной жизни".Второй женой стала тулячка Елена Изаксон. С 1992 года и до рождения дочки Стефании исполнитель жил с ней в гражданском браке. В январе 2018 года у них при помощи суррогатной матери родился сын Марк.