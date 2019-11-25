Дочь Дмитрия Маликова Стефания опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте новый пост видео. На записи она запечатлена вместе со своим младшим братом – Марком и с отцом.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте новый пост видео. На записи она запечатлена вместе со своим младшим братом – Марком и с отцом.На видео девушка воспитывает малыша. Он пытается забрать у нее мячик, но Стефания его не отдает. Она требует, чтобы Марк вежливо попросил ее об этом.После она начинает строить ему гримасы, что, судя по всему, явно не нравится мальчугану. Он начинает активно махать руками на старшую сестру.Глава семейства, который все это время сидел рядом за роялем, тут же вмешался. "Дети, не деритесь!", – крикнул исполнитель.Сама Стефания утверждала в одном из последних интервью, что у них с Марком прекрасное общение. "Я максимально пытаюсь воспитать его, как мальчика", – призналась звездная наследница.