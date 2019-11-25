В Сети появилось фото Анастасии Заворотнюк. Его опубликовала дочь Анна.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-11-2019-doch-pokazala-zavorotnyuk-i-pozdravila-s-vazhnoj-datoj.html" target="_blank">Дочь показала Заворотнюк и поздравила с важной датой</a> - В Сети появилось фото Анастасии Заворотнюк. Его опубликовала дочь Анна.
[url=https://33live.ru/novosti/25-11-2019-doch-pokazala-zavorotnyuk-i-pozdravila-s-vazhnoj-datoj.html]Дочь показала Заворотнюк и поздравила с важной датой[/url] - В Сети появилось фото Анастасии Заворотнюк. Его опубликовала дочь Анна.