Главный тренер московского Спартака Доменико Тедеско заявил, что его команда должна была выигрывать у Урала в матче 17-го тура чемпионата России по футболу, но не реализовала множество голевых моментов. Также наставник красно-белых посетовал на проблемы в обороне.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что его команда должна была выигрывать у "Урала" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу, но не реализовала множество голевых моментов. Также наставник красно-белых посетовал на проблемы в обороне."У нас было семь-восемь по-настоящему голевых моментов. Надо было реализовывать хотя бы один и выигрывать. Кроме того, мне не понравилось, что у хозяев получалось проводить острые контратаки. В предыдущих играх мы выглядели лучше в этом аспекте", – цитирует Тедеско РИА Новости.Напомним, что спартаковцы на выезде не сумели взять реванш у "Урала" за поражение в первом круге. Встреча завершилась нулевой ничьей.