В центре Москвы десятки дворников устроили драку. Инцидент произошел вечером 24 ноября во дворе на улице Ефремова, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, между двумя сотрудниками ЖЭКа ..

В центре Москвы десятки дворников устроили драку. Инцидент произошел вечером 24 ноября во дворе на улице Ефремова, сообщает РЕН ТВ.По предварительным данным, между двумя сотрудниками ЖЭКа случился конфликт, который перерос в потасовку. К разборкам присоединились десятки дворников. В ходе драки они использовали лопаты, метлы и ломы, уточняет телеканал "".Более десяти участников потасовки были доставлены в отделение полиции. Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, никто из них не получил серьезные травмы. Причины конфликта устанавливают следователи, передает издание "Известия".