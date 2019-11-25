Член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров удивлен советом заместителя госсекретаря США, кандидата на пост американского посла в Москве Джона Салливана, который рекомендовал России обязательно выполнять Минские соглашения.

Член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров удивлен советом заместителя госсекретаря США, кандидата на пост американского посла в Москве Джона Салливана, который рекомендовал России обязательно выполнять Минские соглашения."Либо будущий посол не читал эти соглашения, либо читая, увидел там что-то другое", — предположил сенатор, слова которого приводит RT.Он напомнил, что, согласно Минским соглашениям, Россия, так же как Франция и Германия, выступает исключительно в роли гаранта. "Поэтому трудно сказать, каким образом мы должны их выполнять или не выполнять", — добавил Джабаров.Ранее Салливан заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Японии, что улучшение отношений между США и Россией зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям "и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов". Слова американского дипломата приведены в сообщении госдепа, выдержки из которого цитирует РИА Новости.