Символом деградации королевской семьи да и самой британской монархии стал любимый сын королевы Елизаветы Второй принц Эндрю.

Символом деградации королевской семьи да и самой британской монархии стал любимый сын королевы Елизаветы Второй принц Эндрю. Все было бы ничего, и факт морального распада в венценосной фамилии еще как-то можно было бы скрывать, если бы принц Эндрю по недомыслию не решился на интервью ВВС.По результатам этого провального интервью, где принц не раз был пойман на лжи, Эндрю отстранен от исполнения королевских обязанностей и лишен ежегодной дотации от государства в 249 тысяч фунтов. В интервью всплыло все: и педофилия — сексуальные развлечения с несовершеннолетними — и дружба с сутенером-миллионером Джеффри Эпштейном, что таинственно окончил свои дни этим летом в американской тюрьме, и очень средние умственные способности принца, и прямая ложь. Да и вообще как-то сам уровень аргументации принца в свою защиту оказался с душком. Когда ведущая сослалась на то, что одна из нимфеток Эндрю вспоминала о том, как тот с ней потел, Эндрю вдруг заявил, что после войны на Фолклендах вообще не потеет, — от передозы адреналина."У меня особое медицинское состояние. Я не потею. Потому что я пережил то, что можно описать передозировкой адреналина во время Фолклендской войны, когда меня ранили", — сказал принц.В ответ журналисты британских таблоидов тут же нашли кадры пропитанного потом Эндрю в разных ситуациях и уже все принялись обсуждать не столько потного принца, сколько лживого принца. Да еще и туповатого. Итак, вопрос про Вирджинию Робертс, которая утверждает, что в 17-летнем возрасте Джеффри Эпштейн принуждал ее заниматься сексом с ним и принцем Эндрю.- Вы когда-нибудь встречались с Вирджинией Робертс?- Нет, — утверждает Эндрю.- Но она предоставила фото, на котором вы изображены вдвоем. И вы держите ее за талию.- Да, предоставила. Я просто ничего не помню об этом фото.Но врет не только принц. На лжи теперь поймана и вся королевская семья, поскольку ранее она не раз заявляла, что все подозрения в адрес Эндрю беспочвенны. Или просто семья не знала. Тогда что отношения внутри королевской семьи неискренние, а заявления делаются лишь для того, чтобы погасить назревающие скандалы. Тоже не лучшая оценка для монаршей фамилии, должной служить образцом британских моральных устоев.Так или иначе, а лидер оппозиции Джереми Корбин уже заявил, что монархии "требуется улучшение". Резко ответил премьер Борис Джонсон: "Институт монархии безупречен".Впрочем, Бориса Джонсона самого неоднократно ловили на лжи. В последний раз он осенью обманул саму королеву Елизавету, и та с подачи Бориса Джонсона распустила парламент. Когда выяснилось, что это незаконно, Джонсону пришлось официально извиниться.Ну, да ладно. Вернемся к завравшемуся принцу Эндрю. Сейчас его вызывают на допрос ФБР США — по делу о педофилии, связанном с высокопоставленными дружками Джеффри Эпштейна. Пока обвинений в адрес самого принца Эндрю нет. Но из свидетеля в подозреваемого он может перейти легко. Да, если принц скажет, что он не только не потеет, но отныне ему еще и запрещены перелеты за океан, то следователи ФБР прилетят к нему сами. В любом случае британская монархия пускается в новое большое путешествие со многими неожиданностями. Это будет захватывающий квест.