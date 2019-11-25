В связи с 18-летием со дня создания Всероссийской политической партии "Единая Россия" во Владимире, как и по всей стране, пройдет Единая неделя приема граждан.

В связи с 18-летием со дня создания Всероссийской политической партии "Единая Россия" во Владимире, как и по всей стране, пройдет Единая неделя приема граждан. Она стартует 25 ноября и охватит все территории области. Свои вопросы люди могут адресовать депутатам различного уровня: от муниципального до федерального. Прием будет проходить ежедневно.Подробную информацию можно получить по телефону (4922) 32-65-75 или на сайте . Как подчеркнул Игорь Першин, руководитель региональной общественной приемной "Единой России", практика проведения Единых недель приема в предыдущие годы доказала их максимальную эффективность. По статистике, в 30 процентах обращений проблемы граждан решаются в тот же день. Людей примут около 300 дополнительных площадок. Также в течение недели состоятся выездные и тематические приемы, круглые столы, приемы в формате видеосвязи.- За эту неделю появляется возможность задать вопрос руководителям органов местного самоуправления, депутатам народного Законодательного собрания, депутатам Госдумы, членам Совета Федерации. Поэтому здесь достаточно серьезные возможности. Создаются и условия для решения нашими гражданами, нашей Владимирской области, своих проблем, которые не решаются годами.