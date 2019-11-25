Благодаря диаметрам могут быть сформированы новые деловые центры за пределами ТТК. Уже сейчас отмечается рост цен на жилье рядом с новыми маршрутами. Именно рынок жилья получит наибольшую выгоду, считают эксперты.

Двадцать первого ноября были запущены две линии Московских центральных диаметров (МЦД): "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Первыми пассажирами стали президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.Общая протяженность двух МЦД составила 132 км. На них расположено 66 станций, из которых на 27 можно сделать пересадка на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Курсировать на первых диаметрах будут новейшие поезда российского производства "Иволга" с интервалом 5-6 минут. Теперь из Лобни до Одинцово можно доехать без пересадок за 87 минут. Работать МЦД будет синхронно с метро: с 5:30 утра до 1:00 ночи.Сколько стоитСама стоимость проезда на центральных диаметрах будет зависеть от зоны, куда вы едете. Всего их три: Центральная, Пригород и Дальняя.Оплатить проезд можно картой "Тройка". Чтобы делать бесплатные пересадки с метро на МЦД нужно перекодировать карту. Бесплатная пересадка действует в течение 90 минут. Также пассажиры зоны "Пригород" могут купить абонементы на сутки (285 рублей), трое суток (545 рублей), месяц (2570 рублей), три месяца (6940 рублей) и год (24450 рублей).Для выезда в "Дальнюю" зону, располагающуюся за пределами станций МЦД, лучше покупать пригородный абонемент или же оплачивать всю поездку "Кошельком" карты "Тройка". При этом МЦД позволит не только быстрее добраться до нужного пункта, но и сэкономить. Так, например, сейчас месячный абонемент на ж/д с суток с учетом стоимости метро от Долгопрудная составляет 3720 рублей, а на МЦД будет стоить 2570 рублей. Экономия составляет свыше 30%.МЦД могут воспользоваться и автомобилисты. Для них оборудованы бесплатные перехватывающие парковки. Они есть возле станций МЦД Царицыно, Тимирязевская, Дегунино, Беговая, Волоколамская, Лианозово и Кунцево 1.Драйвер развития прилегающих территорийМосковские центральные диаметры – крупнейший градостроительный проект не только в масштабах Москвы, но и России. Он был представлен мэром Москвы в 2017 году на встрече с президентом и главой РЖД. Тогда речь шла о необходимости развития пригородных железных дорог, которые упирались в вокзалы и не имели связанности. Президент проект поддержал.Одна из главных и сложных задач – интегрировать диаметры с текущей транспортной сетью (метро, МЦК, ж/д, магистралями). Благодаря МЦД границы между областью и столицей сотрутся. Эта связанность даст возможность строить маршруты любой комбинации, снизит нагрузку на существующую транспортную сеть и значительно повысит доступность удаленных районов.Так, с запуском двух диаметров транспортная доступность улучшится в более 45 районов Москвы и 6 городов области. Интервал поездов составит 5-6 минут, пассажиры смогут сэкономить до 50% времени и на проезде за счет бесплатных пересадок на метро и МЦК. По данным властей, суточный пассажиропоток на первых двух диаметрах ожидает до полумиллиона человек в этом году, и около 700 тысяч в следующем. К 2023 году эта цифра должна вырасти до 2,2 миллиона. Открытие МЦД позволит на 10–12% снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру города.Всего задумано пять диаметров. Помимо уже запущенных МЦД-1 и МЦД, также строятся МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного. МЦД-3 планируется запустить в конце 2021-начале 2022 года. Сейчас город занимается разработкой проекта МЦД-5. Эта линия свяжет Пушкино и Домодедово.Московские центральные диаметры должны также стать драйвером экономического роста прилегающих территорий. Параллельно с запуском и строительством диаметров ведется работа по благоустройству прилегающих территорий, обновления существующей инфраструктуры и возведение новой.Запуск МЦД позволит не только улучшить транспортную ситуацию в городе, но будет способствовать росту инвестиций в экономику города, считает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Благодаря МЦД, которые будут работать в режиме наземного метро, на прилегающих территориях в перспективе появится новая комфортная городская среда", - сказал Марат Хуснуллин. По его словам, на прилегающих к диаметрам территориях может быть создано более полумиллиона новых рабочих мест.Диаметры и рынок жильяЗапуск МЦД положительно скажется на рынке жилья, а в каких-то случаях приведет к росту цен. По оценкам ИНКОМ-Недвижимость, открытие диаметров может спровоцировать подорожание арендного жилья на 10-15%, а стоимость квартир может вырасти на треть. По их прогнозам, спрос на жилье в подмосковных комплексах, расположенных 5-10 минутах ходьбы от станций, тоже увеличится на треть.Эксперты Est-a-Tet отмечают годовой рост цен на жилье вблизи объектов двух открывшихся маршрутов МЦД около 9-10% на рынке новостроек и 11-13% на вторичке. "Вслед за появлением новой транспортной инфраструктуры мы ожидаем быстрый рост цен – примерно на 10-15%, а потом, после определенного периода коррекции, будет достигнут баланс между спросом и стоимостью", - считает директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.По мнению гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко, влияние МЦД на цены пока минимально, надбавка в среднем составляет 2-3% при общем росте цен в 8-10%."Запуск МЦД нельзя напрямую сравнивать с МЦК или новых станций метро, потому что речь идет больше о переформатировании самой логики железнодорожного сообщения и интеграции его в транспортную систему столицы", - поясняет он.Территории, выделенные для размещения станций, являются достаточно развитыми, в связи с чем появление МЦД не вызовет резкого скачка цен, соглашается руководитель департамента стратегического консалтинга Cushman & Wakefield Юлия Токарева. Рост будет умеренным - до 10%, считает она."Одним из существенных эффектов в ближайшее время станет повышение скорости освоения территорий, находящихся в непосредственной близости к МЦД. Застройщики не упустят возможности использования актуальной и обсуждаемой темы в качестве маркетингового хода", - считает глава РАСК.Однако, степень освоения таких территорий во многом зависит от действий городских властей по созданию транспортно-пересадочных узлов и перехватывающих парковок вблизи МЦД, добавляет он. По мнению Романа Родионцева, улучшение транспортной доступности благотворно скажется на рынке аренды. Запуск МЦД повысит привлекательность предложения в этой локации, хотя на самих ставках особо не повлияет.В краткосрочной перспективе выиграет ритейл, в долгосрочной – офисыЗапуск МЦД должен положительно сказаться на рынке коммерческой недвижимости. Речь идет о росте трафика в существующих объектах, и появление новых рядом с новыми станциями ж/д. В краткосрочной перспективе запуск МЦД будет способствовать усилению маятниковой миграции в Москву, что в первую очередь отразится на развитии сегмента ритейла и услуг вблизи станций, считает руководитель отдела стратегического консалтинга компании JLL Юлия Никуличева.Что касается спроса на офисы, то можно ожидать увеличения девелоперской активности вблизи станций МЦД внутри Москвы. По ее мнению, активнее будут развиваться западное, направление, юг и север, в особенности Савеловский ТПУ, который уже постепенно превращается в гигантский транспортный хаб."Пока ставки аренды на офисные проекты, расположенные за МКАД, не достигают уровня объектов внутри Москвы, что отражается на длительных сроках окупаемости таких проектов. И девелоперы значительно реже готовы браться за децентрализованные проекты", - отмечает она. В среднесрочной перспективе запуск МЦД не окажет существенного влияния на рынок офисов Подмосковья, так как пока предпочтения компаний-арендаторов сосредоточены внутри ТТК Москвы, также отмечает Юлия Токарева.В целом мировой опыт показывает, что улучшение транспортной доступности всегда оказывает позитивное влияние на развитие сектора недвижимости. По примеру с Парижем, где введение скоростных электричек, объединенных с сетью метрополитена, позволило активизировать новые офисные субрынки. Так, за 15 лет был создан новый офисный кластер в 800 тыс кв офисов, отмечает Юлия Никуличева.По ее мнению, аналогичного долгосрочного эффекта можно ожидать и для московского рынка. "Города-спутники Москвы по мере развития инфраструктуры вполне могут стать самодостаточными офисными центрами притяжения. Возможно, что запуск диаметров даст дополнительный стимул развитию офисного built-to-suit сегмента", - полагает эксперт. Кроме того, улучшение транспортной инфраструктуры повлияет на увеличение населения городов области, рост их доходов, в связи с чем опосредованно оживится и рынок торговли.