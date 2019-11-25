Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился очередным странным заявлением. На встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым Батька рассказал о присоединении региона к своей республике.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился очередным странным заявлением. На встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым Батька рассказал о присоединении региона к своей республике.
Минск несет ответственность за Калининград, сказал Лукашенко.
Такое отношение к прибалтийскому региону у Белоруссии было еще в советское
время, таким же остается по сей день, подчеркнул глава республики.
Белорусский лидер признался, что часто говорит об этом
своему российскому коллеге Владимиру Путину. "Калининград – это наша
область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего", – сказала Лукашенко
губернатору региона.
По его словам, Калининградская область могла стать частью
Белоруссии, разговоры об этом ходили в советское время. Может, и хорошо, что в Москве
не решились на той шаг, заявил Лукашенко, вспомнив о передаче Крыма в состав
Украины. "Неправильно сделали", – подчеркнул Батька.
Между тем многих экспертов настораживает сам факт активных
контактов с российскими губернаторами. Белорусский лидер
затеял опасную игру, ведь общаться с главами регионов за спиной у Владимира
Путина – явное неуважение к российскому лидеру, считает политолог Сергей
Марцелев в беседе с "Белорусской правдой".
На белорусский народ Лукашенко смотрит совсем другими глазами.
— Svirsky1 (@svirsky1)
На недавней встрече с губернатором Новгородской области
Андреем Никитиным Батька разоткровенничался: дескать, Россия для
белорусов – больше, чем просто страны. "Это и наша Россия", – сказал
президент.
Поведение Марцелев назвал "куртуазным
подхалимажем". Показной лестью белорусский лидер демонстрирует, что
ментально остается "подданным империи СССР, где все нити вели в
Москву", считает эксперт.