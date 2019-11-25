Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился очередным странным заявлением. На встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым Батька рассказал о присоединении региона к своей республике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился очередным странным заявлением. На встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым Батька рассказал о присоединении региона к своей республике.Минск несет ответственность за Калининград, сказал Лукашенко.Такое отношение к прибалтийскому региону у Белоруссии было еще в советскоевремя, таким же остается по сей день, подчеркнул глава республики.Белорусский лидер признался, что часто говорит об этомсвоему российскому коллеге Владимиру Путину. "Калининград – это нашаобласть, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего", – сказала Лукашенкогубернатору региона.По его словам, Калининградская область могла стать частьюБелоруссии, разговоры об этом ходили в советское время. Может, и хорошо, что в Москвене решились на той шаг, заявил Лукашенко, вспомнив о передаче Крыма в составУкраины. "Неправильно сделали", – подчеркнул Батька.Между тем многих экспертов настораживает сам факт активныхконтактов с российскими губернаторами. Белорусский лидерзатеял опасную игру, ведь общаться с главами регионов за спиной у ВладимираПутина – явное неуважение к российскому лидеру, считает политолог СергейМарцелев в беседе с "Белорусской правдой".На белорусский народ Лукашенко смотрит совсем другими глазами.— Svirsky1 (@svirsky1)На недавней встрече с губернатором Новгородской областиАндреем Никитиным Батька разоткровенничался: дескать, Россия длябелорусов – больше, чем просто страны. "Это и наша Россия", – сказалпрезидент.Поведение Марцелев назвал "куртуазнымподхалимажем". Показной лестью белорусский лидер демонстрирует, чтоментально остается "подданным империи СССР, где все нити вели вМоскву", считает эксперт.