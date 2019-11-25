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<a href="https://33live.ru/novosti/25-11-2019-eto-xuzhe-chem-sdelat-pakost-izvestnyj-pevec-o-konflikte-pugachevoj-i-aguzarovoj.html" target="_blank">Это хуже, чем сделать пакость: известный певец о конфликте Пугачевой и Агузаровой</a> - Ходят слухи, что Алла Пугачева и Жанна Агузарова много лет не ладят. Возможный конфликт между двумя легендарными артистками прокомментировал известный певец Александр Малинин.