Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Так парламентарий прокомментировал заявление главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака, который решил, что Крым нужен России для господства в Средиземном море, а российская военная база на полуострове будет "кошмарить" Европу и Северную Африку.Фикс добавил, что, видимо, на Украине не знают географию и "ляпают языком, лишь бы ляпать". Но отвлекаться на этих людей нет времени.Вице-спикер посоветовал генштабу лучше думать о прекращении войны против своего народа на Донбассе и налаживании добрососедских отношений с Россией, передает РИА Новости.Ранее заявление Хомчака депутат российской Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил как "профессиональную неотесанность". И посоветовал чаще смотреть в карты, раз уж целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО. А каким образом Крым может влиять на стабильность Северной Африки, это для российского депутата вообще загадка.Член Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков поспешил успокоить Хомчака. Крым исторически связан с Россией, он вернулся в ее состав по доброй воле. "Кошмарить" Европу никто не собирается.