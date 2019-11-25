Ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец в воскресенье поделился прогнозом погоды на предстоящую неделю для столичного региона.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в воскресенье поделился прогнозом погоды на предстоящую неделю для столичного региона.По словам синоптика, первые два дня будет холодно. Воздух остынет днем до минус 5 градусов, ночью — до минус 11.В среду погода начнет меняться — возможен снег. Дневная температура воздуха будет около ноля.В четверг в Москву атмосферный фронт принесет теплый черноморский воздух. По предварительным прогнозам, он заденет южные, юго-восточные и восточные районы столицы. Велика вероятность этого ледяного дождя вечером в четверг, пишет РИА Новости."Он будет носить очаговый характер, но все равно это опасное погодное явление. На дорогах и тротуарах будет скользко", — отметил Тишковец.В пятницу, субботу и воскресенье пойдет оттепель, поэтому в Москве ожидаются туманы и дымки. Это повлияет в худшую сторону на авиасообщение и обстановку на дорогах.