В чемпионате Белоруссии по футболу впервые за 13 предыдущих лет сменился чемпион страны. Новым обладателем чемпионского титула стало брестское Динамо, для которого эта победа стала первой в истории национального первенства.

В чемпионате Белоруссии по футболу впервые за 13 предыдущих лет сменился чемпион страны. Новым обладателем чемпионского титула стало брестское "Динамо", для которого эта победа стала первой в истории национального первенства.Динамовцы из Бреста выиграли чемпионат страны досрочно – за тур до его завершения. В матче 29 тура чемпионата Белоруссии "Динамо" одержало минимальную над "Витебском" (1:0) и стало недосягаемо для гегемона последних сезонов – БАТЭ, который первенствовал в турнире с 2006 года.После 29 игр в активе "Динамо" 72 очка, у борисовчан – 67.До нынешнего сезона лучшим достижением брестского "Динамо" была бронза, завоеванная в далеком 1992 году.