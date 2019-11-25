Речь идёт о всех медучереждениях региона, кроме тех, которые имеют статус областных.

Депутаты Законодательного собрания предложили новый порядок назначения руководителей районных и городских больниц. Предлагается ввести процедуру согласования главврачей с органами местного самоуправления. Проще говоря, теперь, что бы уволить или назначить главного врача любой районной больницы департаменту здравоохранения нужно будет согласовать свои действия с руководством муниципалитета. Речь идёт о всех медучереждениях региона, кроме тех, которые имеют статус областных. У органов местного самоуправления (администрации или совета народных депутатов) будет 15 дней для того, чтобы принять решение, сообщает .Фото