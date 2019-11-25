Фигурант путем обмана заключил с потерпевшим договор займа, согласно которому последний передаст злоумышленнику денежные средства под проценты для покупки крупной партии смартфонов...

«СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств у граждан на сумму свыше 700 миллионов рублей путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что фигурант путем обмана заключил с потерпевшим договор займа, согласно которому последний передаст злоумышленнику денежные средства под проценты для покупки крупной партии смартфонов, с возвратом в установленный срок. Однако в установленный срок денежные средства мужчина не вернул и распорядился ими по своему усмотрению. Аналогичным образом злоумышленник похитил денежные средства у троих граждан, сумма материального ущерба составила свыше 700 миллионов рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество».К уголовной ответственности привлечен 46-летний мужчина, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28