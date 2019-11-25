Не секрет, что футболисты, периодически, ведут себя весьма вызывающе. Вот и полузащитник клуба Челси решил уйти в отрыв, раздевшись вместе с мужчиной на глазах возбужденной толпы.

Не секрет, что футболисты, периодически, ведут себя весьма вызывающе. Вот и полузащитник клуба "Челси" решил уйти в отрыв, раздевшись вместе с мужчиной на глазах возбужденной толпы.Росс Баркли ушел в отпуск в ноябре. Ранее сообщалось, что у спортсмена тяжелая травма. По всей видимости, он сильно переживал из-за того, что не может выйти на поле, если решил от души напиться и начать чудить в дубайском ночном клубе.Как сообщает , молодой человек был в весьма поддатом состоянии, когда его засекли за постыдным делом. На кадрах с места событий видно, что футболист обжимается с крупным мужчиной, будучи полуголым. Под зажигательные треки неизвестный подхватывает Баркли на руки и чуть не падает вместе с ним на стоящую позади хрупкую девушку.