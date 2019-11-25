Певица Вера Брежнева любит приковывать к себе внимание многомиллионной аудитории. Вот и в этот раз знаменитость порадовала поклонников необычным образом.

Певица Вера Брежнева любит приковывать к себе внимание многомиллионной аудитории. Вот и в этот раз знаменитость порадовала поклонников необычным образом.Не так давно прошла церемония вручения премии "Золотой граммофон". Многие звезды поприсутствовали на торжественном мероприятии, в том числе и супруга Константина Меладзе. Она заполучила две награды, чем поспешила поделиться со своими поклонниками в микроблоге.Впрочем, их внимание куда больше привлек необычный наряд исполнительницы. Белое длинное платье без бретелей украсила огромная белая роза из ткани. Своими фотографиями с церемонии вручения Брежнева поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм"."Wooooooowwwww!!!!! Эмоции 💥💥💥 Спасибо вам за любовь 💛💛 в этом году ее стало больше, именно поэтому вчера на ремии "Золотой граммофон" я получила 2 награды! 🏆🏆 За песню "Любите друг друга" и за дуэт с прекрасной Еленой Север - "Зла не держи". Спасибо всем слушателям "Русского радио" за ваши голоса ✨это мечта артиста – быть услышанным ✨ Вчера получился очень красивый счастливый музыкальный вечер 💫" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Вера.23 Ноя 2019 в 10:27 PSTВ свою очередь, подписчики не пожалели добрых слов для любимой певицы. Многие поспешили поздравить исполнительницу с награждением и пожелать ей новых творческих успехов на музыкальном поприще."Красавица!! Поздравляю!! Вы вчера в очередной раз окутали нас всепоглощающей любовью и светом!!!", "Платье сказачное💫💫💫💓 ваш дуэт с Еленой Север и ваша песня Люди Любите тронули до глубины души🤗🌺🌺🌺 ", "Мои поздравления 🥳🌟 платье огонь 🔥", – высказались комментаторы.