Команда КАМАЗ-Мастер продолжает подготовку к ралли-рейду Дакар. Гонка стартует в Саудовской Аравии 5 декабря. Экипажи КАМАЗ-Мастер неизменно становились победителями последних ралли-рейдов.

Команда "КАМАЗ-Мастер" продолжает подготовку к ралли-рейду "Дакар". Гонка стартует в Саудовской Аравии 5 декабря. Экипажи "КАМАЗ-Мастер" неизменно становились победителями последних ралли-рейдов.Многократные чемпионы "Дакара" в классе грузовиков российская команда "КАМАЗ-Мастер" отправились во Францию. Там машины пройдут технический контроль, после чего на пароме будут переправлены в Саудовскую Аравию для участия в ралли-рейде "Дакар". В Набережных Челнах экипажи проводил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он также испытал один из новых "КамАЗов" пятого поколения. Глава республики остался доволен грузовиком, которому предстоит выступить в главной гонке года.Впервые за последние 10 лет гонка пройдет не по территории Латинской Америки, а на Аравийском полуострове с 5 по 17 января. Общая протяженность трассы составит почти 8 тысяч километров.