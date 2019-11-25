Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал на официальном сайте организации список арбитров, назначенных на матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит встречу между итальянской Аталантой хорватским Динамо.

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал на официальном сайте организации список арбитров, назначенных на матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит встречу между итальянской "Аталантой" хорватским "Динамо".Помогать Карасеву будут российские лайнсмены Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервным арбитром стал Сергей Иванов. Главным ассистентом российского судьи по работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR) назначен немец Бастиан Данкерт, которому поможет Виталий Мешков.Матч группы С между "Аталантой" и загребским "Динамо" состоится 26 ноября в Милане. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.