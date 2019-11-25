Сейчас на Западе модно, когда кино снимает режиссер-женщина. И модно, когда в жюри фестивалей - тоже женщины - уж никак не менее половины.

Сейчас на Западе модно, когда кино снимает режиссер-женщина. И модно, когда в жюри фестивалей — тоже женщины — уж никак не менее половины. Каннский кинофестиваль даже формализовал тренд и взял на себя по этому поводу провозглашенные обязательства: женщины снимают и женщины судят. Отныне по разнарядке не менее 50% женщин везде. То есть половая принадлежность становится первичной. Осталось заставить мужчин смотреть эти картины, покупая билеты в кино.С этим не всегда получается. Свежий пример — вышедшая недавно и в российский прокат картина американской актрисы, а вот уже и режиссера Элизабет Бэнкс. Это как бы продолжение "Ангелов Чарли" — старого доброго сюжета про трех красоток, что спасают мир от разных напастей. Понятно, что при этом они отвлекаются на мужчин, попадают с ними в смешные истории, полные самоиронии."Ангелы Чарли" — в 70-е годы популярный сериал Айвана Гоффа и Бена Робертса. На рубеже тысячелетий — два фильма, отснятые с интервалом в три года и те же мотивы — не мужчины-герои, а троица сексапильных барышень, роскошь, шпионский боевик в стиле Джемса Бонда. И смешной. Режиссер — МакДжи. Это были успешные и популярные комедийные кинопроекты, созданные мужчинами для мужчин и для женщин.И вот за дело берется женщина. Я бы не стал это так подчеркивать, если бы собственную половую принадлежность и собственную нетрадиционную ориентацию не подчеркивала сама Элизабет Бэнкс. И что в итоге получается?"Ангелы Чарли" наших дней — с героиней-лесбиянкой, которую играет лесбиянка и в жизни Кристин Стюарт. При этом никакой самоиронии. С мужчинами — а они по сценарию либо злодеи, либо придурки — по ходу фильма женщины жестоко расправляются, либо убивая, либо цинично используя. И никаких романтических историй, не смешно, прямо-таки со звериной серьезностью. Женщины за работой. Работа — наказывать мужчин.Фильм, как говорится, не зашел. В прокате — полный провал как в России, так и в мире. Интересно, что Элизабет Бэнкс обвинила в собственном неуспехе — угадайте с трех раз – мужчин. Они, мол, настолько сексисты, что не хотят покупать билеты на фильм режиссера-женщины. Казалось бы, бред, но Элизабет Бэнкс настаивает: "Слушайте, люди просто обязаны купить билеты и пойти на этот фильм. Этот фильм обязан заработать. Если этого не произойдет, это только укрепит в Голливуде представление о том, что мужчины не ходят смотреть женские боевики".Только не подумайте, что мы тут против женщин-режиссеров. Есть среди них очень успешные как на Западе, так и у нас. Достаточно назвать оскароносных Софию Коппола ("Трудности перевода") и Кэтрин Бигелоу ("Повелитель бури") или наших Татьяну Лиознову ("17 мгновений весны") и Ларису Шепитько ("Восхождение"). Каждая из названных — ярчайшее явление в мире кино. Но никто из этих женщин никогда не считал собственную половую принадлежность аргументом в пользу того, что публика их фильмы просто обязана смотреть.Все проще. Мужчины — просто люди. Они не хотят смотреть посредственное кино. А если посредственное кино еще населить лесбиянками и квирами, то сам по себе этот факт в глазах мужчин не делает картину талантливее. Быть может, неполиткорректно? Возможно. Но мы здесь не по этой части.