Память о советских бойцах чтут в Китае. Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин подготовил большой документальный фильм об участии советских летчиков в малоизвестной японско-китайской войне.

Российское военно-историческое общество запустило в Москве новый проект к 75-летию Победы над фашизмом. Каждый желающий может заполнить анкету на сайте "Активный гражданин" и рассказать историю своего родственника-фронтовика. Эксперты отберут 60 героев. Рассказы о них разместят на стенах вагонов специального тематического поезда Кольцевой линии столичного метро. Заявки будут принимать до конца ноября.Память о советских бойцах чтут и в Китае. Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин подготовил большой документальный фильм об участии советских летчиков в малоизвестной японско-китайской войне — в начале Второй мировой. Фильм полностью будет показан на телеканале "Россия 24".В окружении буйной зелени и футуристических башен китайской столицы бронзовый летчик всматривается куда-то вдаль. Кажется, что через секунду он будет уже в кабине своего истребителя. Знаменитый скульптор Юань Сикунь обещает сделать точно такой же памятник для России."Сейчас даже в России мало кто из молодежи знает о том, что советские летчики приезжали в Китай воевать с японцами и отдавали свои жизни за свободу Китая", — сказал Сикунь.Вторая японо-китайская война началась именно здесь, на тысячелетнем мосту Лугоу, который еще Марко Поло называл самым прекрасным в мире, ведь ни одно из пятисот каменных изваяний здесь не повторяет друг друга. После нескольких вооруженных конфликтов японские войска стояли под Пекином, и от армии Гоминьдана их отделял только этот древний мост.Поводом для нарушения перемирия стало исчезновение японского солдата. Сначала его потребовали вернуть, а потом артиллерия открыла огонь. Два месяца шли бои за мост, оставившие следы от снарядов на стенах крепости Ваньпин, и 8 августа китайские войска все-таки сдали Пекин."В августе 1937-го китайское правительство послало в СССР делегацию с просьбой помочь в антияпонской войне и отправить в Китай советские самолеты. С сентября 1937-го по 1941-й СССР направил в Китай больше 1200 летчиков. 221 из них погиб, защищая китайскую землю", — рассказал историк Нун Вэйсюн. Это в два раза больше, чем погибло в Испании. Но отказать Чан Кайши было нельзя.Сталину было важно, чтобы японские самураи увязли в войне подальше от советских границ, поэтому СССР оказывал вооруженную поддержку одновременно и Гоминьдану — так называемому националистическому правительству Чан Кайши — и коммунистическим отрядам Мао Цзэдуна.Политическая ситуация в Китае была непростой. Советским летчикам-добровольцам дали понять, что лучше не сдаваться в плен к японцам."Самолет отца повредили, радиатор потек, и он должен был идти на вынужденную посадку. Ничего ближе не нашлось. До аэродрома тянуть было невозможно на заклинившем двигателе", — рассказал, сын Героя Советского Союза, летчика Федора Полынина.Бомбардировщик капитана Полынина приземлился на рисовом поле. Когда летчик со штурманом выбрались на крыло самолета, с одной стороны бежали японцы, а с другой — китайцы."Отец со штурманом стояли, в руках – пистолеты. Смотрели, кто бежит быстрее. Потому что иначе, если бы прибежали японцы быстрее, пришлось бы просто покончить жизнь самоубийством", — сказал Петр Полынин.Наши летчики летали хоть и на советских самолетах — скоростных бомбардировщиках СБ — но с опознавательными знаками Гоминьдана — белым солнцем на синем фоне. А капитан Федор Полынин значился китайским генерал-майором Фынь По. Но смогли бы мобилизованные крестьяне разобраться в этом или нет, никто не знал."На комбинезонах у каждого летчика в экипаже была спасительная бумага. Это правительственный документ, который предписывает от правительства всем, кто только встретит этих людей, немедленно окажите помощь и сообщите в органы для оказания помощи", — рассказал Федор Полынин, генерал-полковник авиации, Герой СССР.Советских летчиков в Ухане разместили в районе Ханькоу — бывшем японском консульстве, которое было и рестораном, и клубом. Оно сохранилось до сих пор. Недалеко от храма Святого Александра Невского, построенного еще русскими чайными купцами.Для Советского Союза война в Китае была подготовкой к войне с Германией и испытанием новейших образцов боевой техники. Советский дальний бомбардировщик ДБ-3 для своего времени был неплохим самолетом. Впервые в воздух его поднимал прославленный летчик испытатель Владимир Кокинаки. Он установил на нем несколько мировых рекордов по дальности переплета и даже делал на бомбардировщике "мертвую петлю" Нестерова. А первое боевое крещение самолет получил в небе Китая.В Китае, правда, на истребителях воевал родной брат Кокинаки. А на дальнем бомбардировщике ДБ-3 китайская авиация устроила налет на Токио. Но вместо бомб на мирный город полетели листовки с призывами остановить войну.Но самой успешной операцией признан налет на остров Формоза 23 февраля 1938 года. Тайвань был уже захвачен японцами и превращен в крупнейшую базу ВВС. Отсюда японские бомбардировщики взлетали бомбить китайские города. Операцию по уничтожению базы возглавил Федор Полынин.Налет оказался полной неожиданностью для японской ПВО. Ни одна зенитка не успела даже выстрелить. Более 40 самолетов разбомбили прямо на стоянках. Еще несколько десятков сгорели в контейнерах — их прислали из Японии, но так и не успели собрать. Был уничтожен трехгодичный запас горючего.После этого успешного налета жена Чан Кайши Сун Мэйлин, которая командовала Военно-воздушными силами Китая, лично вручила советским летчикам награды и подарки.А в семье дважды Героя Советского Союза Тимофея Хрюкина до сих пор живет легенда о так и несостоявшемся романе между женой Чан Кайши и русским летчиком."Отец был под два метра ростом, такой былинный богатырь, блондин голубоглазый. У нее, конечно, дух перехватило. Она к нему подошла, их познакомили. Она взяла его за руку, по руке его гладила, стояла с ним ворковала. Но отец — человек воспитанный. Прошло 2 дня, и приходит нарочный от жены Чан Кайши и приносит отцу запонки, которые потом в нашей семье были переделаны в серьги. В нашей семье сережек никто не носит, кроме меня. Поэтому мама их отдала мне", — рассказала Наталья Хрюкина, дочь Тимофея Хрюкина.Чэнь Дацзюнь — журналист, посвятивший годы жизни исследованию истории советских добровольцев. Написал книгу "Орлы над Уханем". В городе есть мемориал нашим добровольцам — с именами погибших летчиков на табличках."В Ухане были три тяжелых воздушных боя. Только в этих трех боях погибли больше 10 советских летчиков. А всего в Ухане почти 100 русских добровольцев отдали свои жизни", — подчеркнул Чэнь Дацзюнь."Когда хунвейбины начали свои эти движения, то китайцы ночами дежурили, чтобы этот памятник не разрушили и не повредили его", — сказала Наталия Слюсарева."Этих друзей мы хоронили не на родине, а там. По всему Китаю остались наши могилы, наши памятники, наши друзья остались там на веки вечные", — отметил Сидор Слюсарев, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.Ван Су не знает ни имен, ни фамилий тех летчиков, вместе с которыми погиб ее отец. Даже фотографий не сохранилось. Но по традиции она приносит букет желто-белых цветов к гранитным плитам. На них — имена всех советских добровольцев."Мне было всего 52 дня, когда отец погиб. Он никогда меня не видел. Он пытался выпрыгнуть с парашютом, но не смог — самолет разбился вместе с ним. В том воздушном бою вместе с ним погибли три советских летчика", — говорит Ван Су.Бывший клерк китайского правительства и любитель каллиграфии Сяо Химинг старательно выводит мокрой кистью на дорожках пекинского парка поэму собственного сочинения. "Стараюсь написать поэму о китайских героях. Я был очень маленький, когда шла война. Но я много слышал о летчиках из России. Им тоже посвящается моя поэма. Всем нашим героям", — говорит он.Иероглифы, написанные водой на раскаленном асфальте, мгновенно испаряются на палящем солнце. Но память о героях, которые погибли за свободу, в Китае живет вечно.