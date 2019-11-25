Уже сколько времени не утихают слухи о развале знаменитого юмористического шоу Уральские пельмени. Бывший руководитель проекта Сергей Нетиевский решил высказать свое мнение по этому поводу.

Уже сколько времени не утихают слухи о развале знаменитого юмористического шоу "Уральские пельмени". Бывший руководитель проекта Сергей Нетиевский решил высказать свое мнение по этому поводу.По словам комедианта, шоу буквально разваливается на глазах, а виновен в этом новый директор программы – Евгений Орлов. Нетиевский отмечает, что, скорее всего, именно сменивший его коллега, если так можно сказать, виноват в наступившем кризисе в коллективе."Больно видеть, что разваливается коллектив и бренд, который мы вместе создавали 25 лет. Увы, у этого процесса есть инициатор", – передает слова Сергея телеканал "". Мужчина также отметил, что сейчас у команды нет продюсера. Ищут ли его сейчас в коллективе – большой вопрос, однако куда важнее тот аспект, что пока некому "вести этот корабль"."Новых проектов нет, поскольку Орлов – очень хороший разрушитель команды и бренда, но никак не создатель новых проектов. Он, как клоп, который присосался к коллективу и ничего не созидая, сосет деньги", – подчеркнул Нетиевский. По его словам, экс-директору действительно жаль, что коллектив распадается по частям.12 Ноя 2019 в 6:59 PSTТак из шоу ушла Юлия Михалкова. Сперва бдительные поклонники обратили внимание, что ее фамилия перестала появляться на афишах, из чего сделали вывод, что юмористка покинула передачу. Вскоре выяснилось, что это действительно так. Сергей заметил, что у нее действительно были причины. В новой атмосфере девушке было весьма непросто работать."Тяжело выбирать между осколками раскалывающегося коллектива. Все-таки это уже не та дружная команда "“, которая была раньше", – сказал Нетиевский. Впрочем, он дополнил, что у Михалковой могла быть своя причина покинуть проект, о которой она тактично умалчивает.