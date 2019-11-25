Крым нужен России по многим причинам, но не по той, которую называет глава Генштаба Украины Руслан Хомчак. Об этом заявил член Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков.

Крым нужен России по многим причинам, но не по той, которую называет глава Генштаба Украины Руслан Хомчак. Об этом заявил член Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков.Хомчак ранее предположил, что Крым нужен России для "господства в Средиземном море", а российская военная база на полуострове будет "кошмарить всю Европу и Северную Африку".По словам Цекова, Крым — историческая часть российской территории, с которой связаны многие важнейшие исторические факты в истории нашей страны, в том числе крещение князя Владимира. Крым — первая христианская земля на территории современной России, историческая земля, которая должна принадлежать России, и полуостров вернулся в состав России по доброй воле.Если же говорить о военных целях, то Россия никого "кошмарить не собирается", заявил Цеков РИА Новости. Крым, по его словам, очень эффективно защищен, и укрепление его обороноспособности является ответом на действия Украины и НАТО. По мнению сенатора, если бы те вели себя миролюбиво, не проявляли столько агрессии, не продвигали НАТО на восток к границам РФ, все могло бы быть по-другому.Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова Хомчака "профессиональной неотесанностью" и посоветовал украинским военачальникам почаще смотреть карты тактической и стратегической обстановки в мире. "Целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу", — заметил депутат.Каким образом Крым может влиять на стабильность Северной Африки, для Бальбека вообще загадка. Сегодня Крым — мощный оборонительный рубеж, посредством которого можно контролировать акваторию Черного и Азовского морей. В Средиземноморье, по словам крымского депутата, "мы не лезем, но и нежеланных гостей оттуда не приветствуем".Тем временем британский журнал The Economist показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа карту Украины без Крыма. В видео снимки Трампа и Зеленского были показаны на фоне карт их стран, и на карте Украины не было Крыма.