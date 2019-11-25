Певица выложила трогательное поздравление для своей мамы в Инстаграм. Юлия Ковальчук опубликовала фото с родительницей в День матери.

Певица выложила трогательное поздравлениедля своей мамы в "Инстаграм". Юлия Ковальчук опубликовала фото с родительницейв День матери.Певица поблагодарилавсех мам мира за их любовь, терпение и заботу. "Моясамая близкая, терпеливая, мудрая и красивая Мамулечка!!! (Здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Я каждый день говорютебе, как люблю, а сегодня в твоемлице хочу сказать огромное спасибо всем Мамулечкам мира!" – написала звезда.Юлия Ковальчук поблагодарила матерей и пожелала им крепкого здоровья. "Всем кто не спал, слушая дыхание своих малышей, всем, кто недоедал, отдавая последние крошки, всем кто любил и любит вопреки, а не зачто-то!" – заключила артистка.Поклонникиисполнительницы оказались тронуты столь искренним поздравлением от Заметили они иудивительное внешнее сходство певицы и ее мамы. "Я рыдаю над вашим текстом ирыдаю. У меня нет такого контакта с мамой", "Юлия, поздравляю и Вас, и Вашузамечательную маму с праздником. Действительно, как начинаешь пониматьродителей, когда появляются детки. Мамин труд – самый сложный, но самыйнеобходимый и трогательный. Счастья вам", "Копия мамы", "Красивая у вас мама, дай бог ей долгих лет жизни", -высказались фолловеры.24 Ноя 2019 в 4:06 PSTНапомним, 12 ноября отметила37-летие. Поклонники поздравилипевицу. "С днем рождения, милая ипрекрасная Юленька! Цвети, сияй, блистай, и пусть все у тебя сбывается! Будьсчастлива, ура!" – написали звезде.