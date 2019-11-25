Певица выложила трогательное поздравление
для своей мамы в Инстаграм. Юлия Ковальчук опубликовала фото с родительницей
в День матери.
Певица выложила трогательное поздравление
для своей мамы в "Инстаграм". Юлия Ковальчук опубликовала фото с родительницей
в День матери.
Певица поблагодарила
всех мам мира за их любовь, терпение и заботу. "Моя
самая близкая, терпеливая, мудрая и красивая Мамулечка!!! (Здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Я каждый день говорю
тебе, как люблю, а сегодня в твоем
лице хочу сказать огромное спасибо всем Мамулечкам мира!" – написала звезда.
Юлия Ковальчук поблагодарила матерей и пожелала им крепкого здоровья. "Всем кто не спал, слушая дыхание своих малышей, всем, кто не
доедал, отдавая последние крошки, всем кто любил и любит вопреки, а не за
что-то!" – заключила артистка.
Поклонники
исполнительницы оказались тронуты столь искренним поздравлением от Заметили они и
удивительное внешнее сходство певицы и ее мамы. "Я рыдаю над вашим текстом и
рыдаю. У меня нет такого контакта с мамой", "Юлия, поздравляю и Вас, и Вашу
замечательную маму с праздником. Действительно, как начинаешь понимать
родителей, когда появляются детки. Мамин труд – самый сложный, но самый
необходимый и трогательный. Счастья вам", "Копия мамы", "Красивая у вас мама, дай бог ей долгих лет жизни", -
высказались фолловеры.
24 Ноя 2019 в 4:06 PST
Напомним, 12 ноября отметила
37-летие. Поклонники поздравили
певицу. "С днем рождения, милая и
прекрасная Юленька! Цвети, сияй, блистай, и пусть все у тебя сбывается! Будь
счастлива, ура!" – написали звезде.