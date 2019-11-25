Число жертв крушения самолета авиакомпании Busy Bee в квартале города Гома, расположенного на востоке Демократической Республики Конго, увеличилось до 29. Еще 16 человек получили травмы различной степени тяжести.

Число жертв крушения самолета авиакомпании Busy Bee в квартале города Гома, расположенного на востоке Демократической Республики Конго, увеличилось до 29. Еще 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Такие данные сообщает портал Actualite.Ранее в СМИ появилась информация, что самолет типа Dornier-228 потерпел крушение спустя три минуты после взлета. Изначально сообщалось о шести погибших, позднее портал Actualite сообщил об обнаружении 24 тел на месте крушения.Согласно последним данным, спасатели извлекли из-под обломков 29 тел, семеро погибших были членами одной семьи. Всех пострадавших доставили в больницы.Конголезская компания Busy Bee организует чартерные и регулярные рейсы, а также проводит медицинские эвакуации на востоке Демократической Республики Конго, напоминает РИА Новости.