Не так давно состоялся финал детского конкурса Евровидение. Первое место заняла девочка из Польши, второе – Казахстан. Россияне оказались на 13-ом месте. Композитор Игорь Крутой оправдался за провал своих подопечных.

Не так давно состоялся финал детского конкурса "Евровидение". Первое место заняла девочка из Польши, второе – Казахстан. Россияне оказались на 13-ом месте. Композитор Игорь Крутой оправдался за провал своих подопечных.Российские участники исполнили на конкурсе песнюA time for us. Сами ребята признались, что пели о мире и дружбе, о том, как важно сохранить хрупкое равновесие, чтобы не случилось непоправимой катастрофы. Впрочем, жюри и аудитория конкурса, к сожалению, не оценили старание учеников Крутого – Татьяны Меженцевов и Денберела Оржака.Тем не менее, сам композитор не считает, что произошло что-то страшное или непоправимое. По его словам, ребята выступили более чем достойно и приложили все усилия для того, чтобы победить. Однако, имел место быть фактор межполитических отношений, который мог омрачить выступление российского дуэта. Игорь выразил надежду, что отношение к России никак не повлияло на оценку участников."Я смотрел финал и могу сказать, что Таня и Денберел достойно выступили. С учетом политики вообще было сложно предвидеть, какое место, кто займет. Но все страны молодцы. Я же надеюсь, что за финалом следили люди, которые выше политических взаимоотношений", – высказался знаменитость в интервью изданию .Он также выразил надежду, что голосование велось не по принципу того, кто какую страну представлял на конкурсе. Композитор уточнил, что несмотря на проигрыш, ребят все равно будут ждать новые проекты и открытия. Они вернутся в Россию уже сегодня, в понедельник 25 ноября, и вернутся к своим обычным занятиям – учебе в школе и занятиям в Академии Игоря Крутого."Они голосовали по эмоциям, чувствам, по справедливости. А жизнь продолжается, уверен, наших ребят ждут другие победы и другие вершины. Мы гордимся Таней и Денберелом и желаем успехов", – подытожил свою речь знаменитость.