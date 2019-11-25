Не так давно состоялся финал детского конкурса Евровидение. Первое место заняла девочка из Польши, второе – Казахстан. Россияне оказались на 13-ом месте. Композитор Игорь Крутой оправдался за провал своих подопечных.
Не так давно состоялся финал детского конкурса "Евровидение". Первое место заняла девочка из Польши, второе – Казахстан. Россияне оказались на 13-ом месте. Композитор Игорь Крутой оправдался за провал своих подопечных.
Российские участники исполнили на конкурсе песнюA time for us. Сами ребята признались, что пели о мире и дружбе, о том, как важно сохранить хрупкое равновесие, чтобы не случилось непоправимой катастрофы. Впрочем, жюри и аудитория конкурса, к сожалению, не оценили старание учеников Крутого – Татьяны Меженцевов и Денберела Оржака.
Тем не менее, сам композитор не считает, что произошло что-то страшное или непоправимое. По его словам, ребята выступили более чем достойно и приложили все усилия для того, чтобы победить. Однако, имел место быть фактор межполитических отношений, который мог омрачить выступление российского дуэта. Игорь выразил надежду, что отношение к России никак не повлияло на оценку участников.
"Я смотрел финал и могу сказать, что Таня и Денберел достойно выступили. С учетом политики вообще было сложно предвидеть, какое место, кто займет. Но все страны молодцы. Я же надеюсь, что за финалом следили люди, которые выше политических взаимоотношений", – высказался знаменитость в интервью изданию .
Он также выразил надежду, что голосование велось не по принципу того, кто какую страну представлял на конкурсе. Композитор уточнил, что несмотря на проигрыш, ребят все равно будут ждать новые проекты и открытия. Они вернутся в Россию уже сегодня, в понедельник 25 ноября, и вернутся к своим обычным занятиям – учебе в школе и занятиям в Академии Игоря Крутого.
"Они голосовали по эмоциям, чувствам, по справедливости. А жизнь продолжается, уверен, наших ребят ждут другие победы и другие вершины. Мы гордимся Таней и Денберелом и желаем успехов", – подытожил свою речь знаменитость.