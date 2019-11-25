На Украине попал в аварию уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным информированного источника украинского издания Зеркало недели, вместе с ним в машине находились двое его сыновей.

На Украине попал в аварию уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным информированного источника украинского издания "Зеркало недели", вместе с ним в машине находились двое его сыновей.Сообщается, что старший сын Кулебы Тимофей также находится в реанимации и что он в очень тяжелом состоянии. Данных о состоянии младшего сына, Елисея, нет. Подробности происшествия неизвестны.В декабре 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам ребенка. В июне этого года его переназначил нынешний президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.