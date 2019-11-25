В Москве неизвестные люди сдают квартиру, которая принадлежала советской актрисе Тамаре Носовой. Женщина скончалась в марте 2007 года, и с того момента недвижимость числится на балансе города.

Тамара Носова снималась в "Королевстве кривых зеркал", "Карнавальной ночи", "Свадьбе в Малиновке" и других картинах. Последние годы жила в нищете и питала в столовой для бедных. У нее не было ни мужа, ни детей, и после смерти актрисы квартира, расположенная недалеко от Парка Победы, должна была государству, пишет "Комсомольская правда".Корреспонденты издания выяснили, что полгода назад в квартиру заехали арендаторы и живут в ней до сих пор. Соседи сообщили, что около года назад недвижимость отремонтировали. Заказчика ремонта они не знают, но в управляющей компании им рассказали, что недвижимость "получил по очереди какой-то чиновник-сирота".Между тем, в выписке из Росреестра собственником квартиры Носовой значится город Москва, подчеркивается в заметке. Журналисты дозвонились до владельца недвижимости, тот сначала заявил, что квартира досталась ему в порядке очереди, а потом сообщил, что она перешла к нему от Анатолия Васина, который представляется как племянник актрисы.