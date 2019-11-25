Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о фразе советского дипломата Олега Трояновского, ставшей впоследствии так называемым мемом в кругах ООН. Комментарий Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского опубликован на сайте МИД.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о фразе советского дипломата Олега Трояновского, ставшей впоследствии так называемым мемом в кругах ООН. Комментарий Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского опубликован на сайте МИД.По словам министра иностранных дел, Олег Трояновский был "великим человеком и потомственным дипломатом", особенно известным по своей работе на посту посла СССР в Японии и постоянного представителя СССР при ООН в Нью-Йорке. Именно тогда, по словам Лаврова, ему самому посчастливилось работать непосредственно под руководством Трояновского.Тот славился эрудицией и дипломатическим чутьем, умением находить блестящие выходы из любых ситуаций и своим юмором. По словам Лаврова, в ходе очередной Генеральной ассамблеи в период не самых лучших отношений между СССР и Китаем Трояновского и его коллегу, американского дипломата Уильяма ванден Хевеля, на выходе из переговорной комнаты облили красной краской радикально настроенные представители китайских неправительственных организаций, каким-то образом попавшие в здание Объединенных Наций."Олег Трояновский тогда сказал: "Better red than dead" — "Лучше быть красным, чем мертвым", — вспоминает Лавров.Находчивость, которая проявилась в этом не самом значимом эпизоде, отличала советского дипломата и в мелких, и в самых серьезных делах. После Нью-Йорка он работал как раз в КНР, где подтвердил свою высочайшую квалификацию, профессионализм. Умение находить решение в самых сложных ситуациях, несомненно, и там пригодилось ему не раз.Фразу "Лучше быть красным, чем мертвым" приписывают британскому философу Бертрану Расселу. Ее также называют лозунгом английских пацифистов, появившимся в Великобритании в 1950-е годы.