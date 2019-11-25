24 ноября 2019 года исполняется 100 со дня рождения Олега Трояновского. Советский дипломат, посол в Японии, постпред в ООН, глава дипмиссии в Китае — Трояновский 45 лет проработал во внешнеполитическом ведомстве. Каким его запомнили коллеги и чему у него могли бы поучиться современные дипломаты?

24 ноября 2019 года исполняется 100 со дня рождения Олега Трояновского. Советский дипломат, посол в Японии, постпред в ООН, глава дипмиссии в Китае — Трояновский 45 лет проработал во внешнеполитическом ведомстве. Каким его запомнили коллеги и чему у него могли бы поучиться современные дипломаты?"Советская делегация не может согласиться с тем, чтобы Совет Безопасности одобрил подобный односторонний документ", — заявил Олег Трояновский, занимавший пост постпред СССР при ООН в 1976-1986 годах, на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в 1979 году.Спокойный, мягкий голос. Всегда элегантен, приветлив, ироничен. Он обладал удивительным даром располагать к себе людей, даже если они были с ним не согласны. 30 апреля 1980-го на выходе из зала заседаний ООН прорвавшиеся внутрь маоисты облили Олега Трояновского и его американского коллегу красной краской. Не теряя самообладания и иронии, он процитировал крылатую фразу Бертрана Рассела наоборот, сказав: "Лучше быть красным, чем мертвым". После этого в американских газетах об Олеге Трояновском выходили статьи с такими заголовками: "Из России: с юмором и стилем". А это 1981 год — самый разгар очередного обострения в холодной войне."Особо он был знаменит своим пребыванием на посту посла СССР в Японии и постоянного представителя СССР при ООН в Нью-Йорке. Именно тогда мне посчастливилось работать непосредственно под его руководством. Олег Трояновский был знаменит в кругах ООН своей эрудицией, дипломатическим чутьем, умением находить блестящие выходы из любых ситуаций, даже самых сложных", — рассказывает глава МИД РФ Сергей Лавров.Потомственный дипломат: его отец Александр Трояновский в 1933 году стал первым послом СССР в США и буквально за год превратил советскую миссию в один из центров общественной жизни Вашингтона.На этом портрете Олегу Трояновскому 16, выпускник квакерской частной школы Сидвелл-Френдс, студент американского колледжа Свартмор, он уже тогда начал усваивать уроки дипломатического мастерства. В годы войны — с блестящим английским работа переводчиком в Совинформбюро, 1944 год — первая дипломатическая командировка в Лондон. Яркие эпизоды жизни описаны им в автобиографии, изданной уже к концу жизни."Такие моменты, как Нюрнбергский процесс, как общение со Сталиным, так случилось, что я у него на даче жил дней девять-десять", — рассказывал Трояновский в 1997 году.В судьбоносные послевоенные годы он участвовал в подготовке и проведении всех главных международных конференций, а в дни Карибского кризиса был помощником Хрущева по внешнеполитическим вопросам. В 1967 году Олег Трояновский уезжает послом Советского Союза в Токио, где он в итоге проработал почти десять лет.На время службы Олега Трояновского в Японии как раз пришлось строительство новой дипломатической миссии Советского Союза. Пока шло сооружение корпусов, сотрудники были вынуждены жить в обычных японских квартирах. То есть богатое наследие выдающегося дипломата включает в себя даже само здание нынешнего посольства России в Японии.Его портрет занимает особое место в галерее глав советской, а затем и российской дипмиссии в Токио."Как человек, имеющий высочайшую честь быть одним из его преемников здесь, в Токио, должен сказать, что результаты деятельности Олега Александровича здесь, в Японии, на посту посла Советского Союза до сих пор играют очень важную роль в российско-японских отношениях", — заявляет нынешний российский посол в Токио Михаил Галузин.После Токио и Нью-Йорка Олег Трояновский на четыре года возглавляет посольство СССР в Китае, и именно его усилиями тогда удалось завершить долгий период идеологического противостояния Пекина с Москвой. Он часто вспоминал фразу своего отца: "Если ты работаешь в Вашингтоне, веди себя как вашингтонец". И уже от себя добавлял: "Некоторые называли меня почти американцем, но более внимательные друзья скажут вам, что я русский с головы до ног".