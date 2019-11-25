Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не исключила, что Всероссийская федерация легкой атлетики может прекратить свое существование после очередного допингового скандала с участием руководства ВФЛА.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не исключила, что Всероссийская федерация легкой атлетики может прекратить свое существование после очередного допингового скандала с участием руководства ВФЛА.Однако российская королева спорта продолжает жить. Тому подтверждение огромное количество людей, а главное детей, которые занимаются легкой атлетикой. В выходные в Москве прошел турнир "Московский спринт WRF - осень 2019", который проводится в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в России".Самому юному участнику было два года. На соревнованиях каждый желающий получил возможность участвовать в состязаниях по бегу и прыжкам. Как говорят сами организаторы соревнований, главная цель привлечь как можно больше людей к занятиям спортом и легкой атлетикой в частности.