Специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов на своей странице в Твиттер поделился отрывком программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1. На видео попала личная беседа Владимира Путина с Александрой Пахмутовой.

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов на своей странице в "Твиттер" поделился отрывком программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". На видео попала личная беседа Владимира Путина с Александрой Пахмутовой.На опубликованной в Сети записи видно, что российский лидер беседует с композитором за бокалом шампанского. Она рассказывает президенту России о самочувствии их общего знакомого."Завтра день рождения у него?", – уточнил Владимир Путин. "Милый... Помнишь?", – удивилась Александра Пахмутова. "Конечно", – подтвердил президент, добавив, что обязательно позвонит. На то, что собеседники общаются на "ты" и обратил внимание Дмитрий Смирнов. Большинство комментаторов согласились, что зная джентельменское поведение российского лидера и его внимание и уважение к советским и российским деятелям культуры, подобный формат общения можно было ожидать.Однако нашлись пользователи Сети, которых разговор довел едва ли не до исступления. По странному стечению обстоятельств, почти все они оказались украинцами. Об их реакции своим читателям сообщило издание "Обозреватель".Примечательно, что каких-то конкретных претензий к Владимиру Путину критики озвучить не смогли. Они обошлись руганью на видео, других комментаторов и друг на друга. Особо буйным комментаторам посоветовали "увеличить дозу галоперидола".