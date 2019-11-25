Актер Виктор Сухоруков дал большое интервью Дни.ру. Артист рассказал в том числе о полюбившейся многим роли Виктора Багрова в картинах режиссера Алексея Балабанова Брат и Брат-2.

Актер Виктор Сухоруков дал большое интервью "Дни.ру". Артистрассказал в том числе о полюбившейся многим роли Виктора Багрова в картинах режиссераАлексея Балабанова "Брат" и "Брат-2".При всем обилии работ Сухорукова, их у актера более 85,зрители ассоциируют его только с фильмами Балабанова. По словам Виктора, то,что обыватели запомнили только одну его роль, его не обижает."Если бы они плевались после этого, посылали меня на трибуквы или проклинали, или издевались надо мной, а это с любовью, с уважением, спочитанием, с благодарностью, с желанием сфотографироваться. Пусть хоть трижды "Братом"я буду для них, лишь бы только без проклятий и дурных слов. Не, не, не… Еслиэто людям интересно… Уже другие поколения – подходят взрослые дядьки: "А у менясын уже смотрит эту картину", – признался Виктор.Сухоруков не стал скрывать, что очень боялся остаться актеромодной роли. Однако, после съемок в "Брате" у него началась очень интересная творческаяжизнь.25 Ноя 2019 в 2:58 PSTПо словам , он с удовольствием бы снялся втретей части "Брата". Много лет назад он предлагал Алексею Балабанову сделать продолжение,однако режиссер не хотел снимать картину без исполнителя главной роли – СергеяБодрова-младшего. Напомним, актер, сыгравший центрального персонажа Данилу Багрова,скончался в 2002 году. Сухоруков тогда предлагал Балабанову смелые идеи, например, создать главного героя с помощью компьютерной графики. К сожалению, увидеть продолжение полюбившейся многим историипоклонникам было не суждено – в мае 2013 года умер режиссер картин."Я, говоря об этом впервые, не думаю о заработке, активации популярности.Мне хотелось продолжения сюжета братьев, темы предательства, темы совести, многонакопилось за это время. И фильмы "Брат" и "Брат 2" – они заложили продолжениесюжетов", – сказал "Дни.ру".