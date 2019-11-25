Численность сухопутных войск Соединенного Королевства могут сократить до 60-65 тысяч человек - минимального уровня за столетие. Также в целях экономии один из двух новейших авианосцев Королевского Военно-морского флота может быть сдан в аренду США или НАТО.

Численность сухопутных войск Соединенного Королевства могут сократить до 60-65 тысяч человек — минимального уровня за столетие. Также в целях экономии один из двух новейших авианосцев Королевского Военно-морского флота может быть сдан в аренду США или НАТО.Об этих планах британского военного руководства пишет The Sunday Times. В публикуемом сегодня новом предвыборном манифесте консерваторов уже не будет данного всего два года назад Терезой Мэй обязательства "поддерживать общую численность вооруженных сил". Его заменит обещание поддерживать расходы на оборону на уровне более 2 процентов от ВВП страны с ежегодным повышением на полпроцента больше инфляции.Манифест должен быть представлен позднее сегодня лидером консерватором, нынешним британским премьером Борисом Джонсоном. Обещание Мэй, впрочем, также не было выполнено: если в 2017 году численность регулярных армейских частей в Соединенном Королевстве составляла 82 тысячи человек, то сейчас это лишь 73 тысячи военных. Во время войны в Ираке в 2003 году британская армия насчитывала 102 тысячи человек, отмечает ТАСС.Возможности передачи одного из новейших авианосцев в аренду НАТО или Соединенным Штатам с целью сокращения расходов не исключает британский министр обороны Бен Уоллес. По словам источника в вооруженных силах страны, британские военные ненавидят авианосцы и считают их никчемными, однако американцы их обожают. При этом британские авианосцы позволяют сэкономить: для их обслуживания нужен намного меньший экипаж, чем на аналогичных американских кораблях.Первый британский авианосец Queen Elizabeth был официально включен в состав ВМС Соединенного Королевства два года назад и сейчас находится с визитом в США. Его начальная боевая готовность будет достигнута в 2020 году. До конца года в состав ВМС будет официально включен второй авианосец — HMS Prince of Wales, прибывший в порт приписки Портсмут 16 ноября.Каждый корабль водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров обошелся британскому бюджету в 3,1 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов). Они могут нести на борту по 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой и по четыре вертолета, однако в случае необходимости способны принять и по 70 истребителей.