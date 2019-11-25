Церемония вручения музыкальной премии Золотой граммофон всегда привлекает внимание и простых людей, и звезд. В этот раз в Кремле яблоку негде было упасть. Среди гостей была замечена и певица Маша Вебер.

Церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" всегда привлекает внимание и простых людей, и звезд. В этот раз в Кремле яблоку негде было упасть. Среди гостей была замечена и певица Маша Вебер.Поклонники помнят про ее громкий роман с сыном олигарха Парвизом Ясиновым, ради которого певица даже приняла ислам. Но даже рождение ребенка не смогло сохранить их отношения - Парвиз сбежал к солистке группы t.A.T.u. Юлии Волковой. Та тоже приняла ислам, тоже родила и тоже в итоге осталась у разбитого корыта...Интересно, что сегодня Маша снова встречается и общается с бывшим мужем и его семьей – все обиды в прошлом. "Мы с Парвизом общаемся, поздравляем друг друга с какими-то праздниками, хотя видимся редко – в этом нет необходимости. В последний раз – месяца два назад, чтобы из рук в руки передать ребенка", – призналась Вебер в эксклюзивном интервью "Дни.ру"."Дело в том, что когда я на гастролях, мой сын Оскар остается или с отцом или с тетей, или с бабушкой, – пояснила Вебер. – К тому же бывший муж помогает содержать сына. У нас с ним неофициальные договоренности – мы обошлись без судов, скандалов, требований алиментов"."У моего 13-летнего сына все прекрасно, он учится на "4" и "5" занимается настольным теннисом, баскетболом, немецким и английским языком,снимает видео для своего канала– рассказала Маша Вебер. – Он очень самостоятельный парень, когда остается один, я совершенно спокойна. Мне никто не помогает его воспитывать – я сама классная мать".Ранее в интервью "Дни.ру" Вебер , что идти по ее стопам наследник не собирается." Оскар неплохо поет, но певцом быть не хочет. Зато у него есть коммерческая жилка – он что-то продает, например, свои старые игрушки в школе. Словом, не пропадет!" – говорила Маша.