Спасателям удалось найти живым пока только одного из горняков, пропавших в результате задымления в шахте Яреганефть в Республике Коми. О судьбе двух других ничего неизвестно.

Спасателям удалось найти живым пока только одного из горняков, пропавших в результате задымления в шахте "Яреганефть" в Республике Коми. О судьбе двух других ничего неизвестно. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС России.Ранее пресс-служба ООО "Лукойл-Коми", чьим производственным подразделением является "Яреганефть", сообщила, что все трое пропавших шахтеров найдены живыми.Задымление произошло в уклонном блоке шахты предприятия "Яреганефть" во время буровых работ, напоминает ТАСС. В момент инцидента в шахте находились 45 горняков.Нефтешахтное управление "Яреганефть", производственное подразделение ООО "Лукойл-Коми", разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры – Ярегское. Оно эксплуатируется с 1939 года.