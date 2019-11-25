Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь. Такое предупреждение содержится в открытом письме на имя главы британского МВД Прити Патела, которое подписали больше 60 врачей.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь. Такое предупреждение содержится в открытом письме на имя главы британского МВД Прити Патела, которое подписали больше 60 врачей.По их прогнозу, способность Джулиана Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года с медицинской точки зрения и на основе имеющейся информации вызывает у медиков "серьезную обеспокоенность".Как передает телеканал Sky News, который процитировал это письмо, распространенное WikiLeaks, врачи из Британии, ряда стран Европы, Австралии и Шри-Ланки подчеркивают: Ассанж нуждается в переводе в медицинский центр для неотложной оценки его физического и психологического состояния квалифицированными специалистами.Если такая помощь ему не будет оказана, то, отмечают медики, у них "есть серьезные основания полагать, что Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме".Ранее отец основателя WikiLeaks — 80-летний австралиец Джон Шиптон заявил, что опасается экстрадиции сына в США, где ему грозит длительный тюремный срок. Он также считает, что в этом случае его сын умрет в тюрьме, передает РИА Новости.В 2010 году Ассанж был обвинен в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, после чего с июня 2012 года жил в посольстве Эквадора в Лондоне.11 апреля 2019-го его задержали по запросу США, а суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог. Он был приговорил к 11 месяцам тюрьмы.19 ноября за недостаточностью доказательств Швеция дело Ассанжа прекратила.Однако США обвиняют основателя WikiLeaks в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации и добиваются его экстрадиции. Если Ассанж будет выдан в США, ему там грозит многолетнее тюремное заключение.