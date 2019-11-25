Эксперты назвали основные симптомы недостатка солнечного витамина. По их словам, проблема особенно обостряется в зимнее время года.

Эксперты назвали основные симптомы недостатка "солнечного" витамина. По их словам, проблема особенно обостряется в зимнее время года.Как утверждают медики, в первую очередь, при нехватке этого элемента в организме может возникнуть боль в конечностях. Кроме того, нехватка витамина характеризуется малоподвижностью в суставах по утрам. Помимо этого, регулярное пренебрежение продуктами с содержанием "солнечного" элемента может привести к остеопорозу и сахарному диабету.Как сообщает , о нехватке витамина Д может свидетельствовать и сильное потоотделение на голове. Кроме него также возможно ухудшение общего психического состояния. Телеканал "" подчеркивает, что именно из-за дефицита этого важного элемента человек может пребывать в постоянной депрессии.Что касается пищеварительного тракта, то и с ним могут возникнуть проблемы, уточняет . При недостатке "солнечного" элемента ваш кишечник может начать подкидывать вам различные неприятные "сюрпризы", а также нехватка, вероятно, спровоцирует повышенный набор жировой массы.Так как же защитить себя в зимнее время, когда светило максимально отдаляется от поверхности планеты? Лететь на экватор, чтобы понежиться в тропиках? Как утверждают врачи, все намного проще. Достаточно лишь не забывать питаться правильными продуктами и находиться на солнце, по возможности, не менее 10-15 минут в день. Этого вполне хватит для того, чтобы кожа получила свою порцию витамина Д, дополняет издание